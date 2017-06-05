 محافظة بلجرشي تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف بلجرشي للتسوق والترفيه “38” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظة بلجرشي تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف بلجرشي للتسوق والترفيه “38”

محافظة بلجرشي تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف بلجرشي للتسوق والترفيه “38”
المناطق _الباحة
أكملت محافظة بلجرشي استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف بلجرشي للتسوق والترفيه “38” الذي سيفتح أبوابه للزوّار في الأيام القليلة القادمة من خلال فعاليات متعددة وبرامج ومناشط وجوائز نوعية وقيّمة تلبي احتياجات الأسرة والمتسوقين وجمهور المهرجان
ويشمل المهرجان العديد من المفاجآت أبرزها السحب على ثلاثة سيارات وسحوبات يومية على جوائز قيمة وتذاكر سفر وأجهزة منزلية طيلة فترة المهرجان ، علاوة على حسومات كبيرة على مئات الأصناف التسويقية والماركات العالمية والساعات وأدوات التجميل والعطورات إلى جانب الملابس، وذلك بهدف التيسير على الجمهور في شراء ما يلزم من الاحتياجات اليومية التي تناسب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وحرصت المحافظة على أن يعكس المهرجان والفعاليات المصاحبة له مكانة محافظة بلجرشي كمنصة تسويقية وتجارية كبيرة وسيضع بين يد المرتادين كل ما هو جديد ومميز ويناسب أذواقهم .
 وأوضح محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي ان فعاليات مهرجان صيف بلجرشي ٣٨ تحضى بدعمٍ وتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة
مضيفا بان برامج صيف هذا العام نوعية ومميزة وتشمل العديد من البرامج والفعاليات، الدينية والثقافية والتراثية، وبرامج الأسر المنتجة والطفل، والكرنفالات، والفعاليات النسائية، إضافة إلى أن المهرجان يضم أكبر خيمة تسوق تحوي أكثر من ١٣٠ ركنا للأسرة والطفل .

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