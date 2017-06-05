أمير نجران: اجتماع أمراء المناطق.. من أجل المواطن وصون الأمن والقيم

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، نيابة عن أهالي المنطقة، وباسمه، عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ على كريم العناية التي تحظى بها المنطقة، وحرصهم على كل ما يلبي احتياجات المواطن الكريم وتطلعاته.

وأكد سموه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عقب الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق، الذي عقد في محافظة جدة البارحة، برئاسة سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، أن الاجتماع السنوي يجسد حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على استتباب الأمن ودوام الأمان الذي ينعم به المواطن والمقيم، من خلال بحث وتدارس كل ما يمس أمنهم وأمانهم، أو يحاول التأثير على قيم المجتمع الكريم، كما يعكس الاجتماع اهتمام القيادة باستمرار تطوير العمل في إمارات المناطق، لضمان خدمة المواطن بالصورة المثلى، في المجالات كافة.

وأوضح الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الاجتماع أكد على أهمية تعزيز التقنية بشكل أوسع، ليشمل جميع مفاصل إمارات المناطق والمحافظات، وذلك من أجل التيسير على المواطن والمقيم، وإنجاز المعاملات في وقت وجيز وبدقة تامة.

ودعا سموه المولى في ختام تصريحه بأن يحفظ لهذا الوطن قادته ورجالاته المخلصين، وأمنه وأمانه، وأن يديم عليه الرخاء.