 أمين نجران يطلع على سير العمل في المشاريع ويحث على سرعة الانجاز والجودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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أمين نجران يطلع على سير العمل في المشاريع ويحث على سرعة الانجاز والجودة

أمين نجران يطلع على سير العمل في المشاريع ويحث على سرعة الانجاز والجودة
المناطق _نجران

حث أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق في اجتماعه الثاني خلال شهر رمضان المبارك بوكالة التعمير والمشاريع وعدد من المقاولين؛ والمهندسين المشرفين؛ على متابعة المشاريع التي تشهدها المنطقة وتكثيف الرقابة الميدانية مع تطبيق الجودة والرفع أولا بأول عن اية ملاحظات؛ وزيادة الزيارات الميدانية ؛ مطالباً المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والأعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه جرى في بداية الاجتماع الاستماع الى شرح من مدير عام تنفيذ المشاريع بالأمانة المهندس سامي آل بحري وذلك عن المشاريع الجاري تنفيذها ونسبة الإنجاز التي تحققت بالإضافة إلى مشاهد عرض مرئي لعدد من المشاريع الجاري العمل فيها وذلك للاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز التي تحققت.
وفي ختام الاجتماع نوه الشفق باهتمامات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ في متابعة كافة المشاريع وحرص سموهما على انجازها بأسرع وقت وبأعلى جودة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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