محافظ بلجرشي يصدر قرارابتشكيل اللجنة الإعلامية بالمحافظة

اصدر محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي قراراً بتشكيل اللجنة الإعلامية بالمحافظة ويضم المركز عمر محمد الغامدي رئيسا ، سعود عبدالعزيز نائبا وعضوية كلا من عبدالخالق ناصر الغامدي ، خالد مستور ، عبدالله شمسي ،محمد دخيخ ،صالح سعفة، خالد جراد ، جابر الغامدي ،سعد قذان ،اسامة علي سعيد

وأوضح محافظ بلجرشي بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة وتحقيقا لرؤية سموه المتمثلة في إبراز ما تكتنزه المنطقة ومحافظاتها من ارث تاريخي وحضاري وسياحي وما تتمتع به المنطقة من مقومات ومزايا وبنية تحتية، ومشاريع تنموية وفرص استثمارية وسياحية واعدة وجذابه، لإظهارها وإعطائها ما تستحق من اهتمام عبر وسائل الأعلام المختلفة وفق آلية عمل منظمة وممنهجة ، اذ سيتولى المركز بناء قاعدة معلومات عن المحافظة ومراكزها ومنتزهاتها وتسليط الضوء عليها من خلال التقارير المرئية والمكتوبة والمسموعة والاستعانة بمنصات الأعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا بأن أي عمل يقدّم لمحافظة بلجرشي والمحافظات الأخرى يصب في مصلحة المنطقة عموما .