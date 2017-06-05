جامعة نجران تتيح الانتظام والتعلم عن بعد في الفصل الصيفي

أتاحت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل خيار الدراسة بالإنتظام وخيار التعلم عن بعد للمقررات الإلكترونية لطلاب الفصل الصيفي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري أن الجامعة أتاحت هذه الخيارات بعد أن أقرتها الكليات وبما يتوافق مع الفصل الصيفي كونه اختياريا لطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور العمري بأنه لن يسمح للمسجلين بالفصل الصيفي بالاعتذار إلا لمن لديه مبرر رسمي يمنعه من تستكمال دراسته.

هذا وبدأ التسجيل للفصل الصيفي مطلع الأسبوع الحالي وتستمر تهيئة ومعالجة الجداول عبر البوابة الإلكترونية مدة سبعة أيام.

وبين الدكتور العمري في تصريح سابق بأن التسجيل سيكون متاحا في مختلف تخصصات الجامعة وفقا لما طرحته كليات الجامعة من مقررات ، وذلك للطلاب المتوقع تخرجهم، وكذلك في بعض المقررات التخصصية للمستويات المتقدمة ، إلى جانب مقررات الإعداد العام.

وكشف الدكتور العمري بأن الفصل الصيفي سيستمر لمدة شهرين، حيث ينطلق بتاريخ 1438/10/8 وينتهي بتاريخ 1438/12/4 على أن يكون آخر موعد للاعتذار عن الفصل بتاريخ 1438/11/15 .