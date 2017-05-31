إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران

أقامت صحة نجران ممثلة في إدارة التواصل الداخلي مساء أمس الأحد ” الخيمة الرمضانية ” الإفطار الرمضاني الجماعي بحضور مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري وعدد من المساعدين ومدراء الإدارات والموظفين .

و ﺍﺯﺩﺍﻧﺖ مائدة ﺍلإ‌ﻓﻄﺎﺭ ﺑﺄﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ الشعبي النجراني المميز، ﻭﺯﺍﺩﻫﺎ جمالاً ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷ‌ﻟﻔﺔ ﻭﺍﻹ‌ﻳﺜﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.

وتعد هذه الخيمة الرمضانية الأولى على مستوى المديرية

و التي تهدف الى تعزيز وﺯﻳﺎﺩﺓ أﻭﺍﺻﺮ المحبة والعلاقات الاجتماعية بين موظفين بعيداً عن روتين العمل اليومي ،

ولاقت استحسان الموظفين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم لإدارة التواصل على هذه المبادرة الأخويه والتي كان لها الاثر البالغ في نفوسهم .