 إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران

إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران
المناطق _نجران

أقامت صحة نجران ممثلة في إدارة التواصل الداخلي  مساء أمس الأحد ” الخيمة الرمضانية ”  الإفطار الرمضاني الجماعي بحضور مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري وعدد من المساعدين ومدراء الإدارات والموظفين .
و ﺍﺯﺩﺍﻧﺖ مائدة ﺍلإ‌ﻓﻄﺎﺭ ﺑﺄﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ الشعبي النجراني المميز، ﻭﺯﺍﺩﻫﺎ جمالاً ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷ‌ﻟﻔﺔ ﻭﺍﻹ‌ﻳﺜﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
وتعد هذه الخيمة الرمضانية الأولى على مستوى المديرية
و التي تهدف الى تعزيز وﺯﻳﺎﺩﺓ أﻭﺍﺻﺮ المحبة والعلاقات الاجتماعية بين موظفين بعيداً عن روتين العمل اليومي ،
ولاقت استحسان الموظفين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم لإدارة التواصل على هذه المبادرة الأخويه والتي كان لها الاثر البالغ في نفوسهم .

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