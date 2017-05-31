 مدير الثقافة والإعلام بالقصيم: آرت سكوير أوجدت أفكاراً بصرية بأسلوب حديث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير الثقافة والإعلام بالقصيم: آرت سكوير أوجدت أفكاراً بصرية بأسلوب حديث

مدير الثقافة والإعلام بالقصيم: آرت سكوير أوجدت أفكاراً بصرية بأسلوب حديث
المناطق _بريدة
أكد مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالقصيم عبدالرحمن الحنيشل ، أن الحراك التشكيلي الذي تشهده ساحة حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، من خلال فعالية آرت سكوير ، التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ومجموعة سبيشل بارتي ، مغايراً عما يقدم في المعارض الفنية ، حيث وجدنا أفكاراً بصرية تتناغم مع الطبيعة وتناقضاتها التي تحيط بالأعمال المقدمة من الشباب والفتيات السعوديين ، الذين رسموا لوحة إبداع بما لديهم من مقومات العمل الإبداعي واختراق سقف الاحساس العادي ، مشيداً بالفعالية والحضور المتميز من الزوار ، مبيناً أن الفعالية حافلة بثقافات فنية مختلفة متعددة المواضيع والأفكار ، حيث تميز كل مشارك بطابعه الخاص لتلامس ريشته الفنية موضوع اللوحة أو العمل الذي يقدمه أمام الزوار ، ونوه الحنيشل بالدعم الذي تلقاه كافة المناشط بالمنطقة من سمو أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ دعماً وتشجيعاً للقائمين عليها لتسجل المنطقة حضورها اللافت بمختلف المجالات.
جاء ذلك عقب زيارته لفعالية “آرت سكوير” ، حيث أطلع على المعروضات التشكيلية خلال جولة قام بها على الأعمال المقدمة من قبل المشاركين والمشاركات ، واستمع لشرح عن ما تحتويه الفعالية من المشرف عليها أحمد الصقري.
من جانبه ، قدمت المسؤولة عن فعالية آرت سكوير منيرة العميريني ، شكرها لمدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالقصيم ، على زيارته للفعالية ، مؤكدة أن الفعالية ستبقى لعُشاق اللون واللوحة والفنون البصرية بمختلف مجالاتها ، مشيرة إلى أن تنوع الأعمال الفنية الجميلة الراقية ، وتمازج الخبرات بين الشباب حالة تشجيعية لأنهم رائعون فيما يقدمونه من أعمال أبهرت الزوار ، متمنية لهم التقدم والتطور في مسيرة حياتهم الفنية والمزيد من هذا العطاء الجميل نحو مستقبل أفضل.

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