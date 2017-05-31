 زارها واطلع على محتوياتها.. أمين القصيم: آرت سكوير أظهرت لنا إبداعات شبابية بأسلوب راقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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زارها واطلع على محتوياتها.. أمين القصيم: آرت سكوير أظهرت لنا إبداعات شبابية بأسلوب راقي

زارها واطلع على محتوياتها.. أمين القصيم: آرت سكوير أظهرت لنا إبداعات شبابية بأسلوب راقي
المناطق _بريدة

أشاد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، بفعالية “آرت سكوير” المقامة في حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، والذي تنظمها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي.

جاء ذلك عقب زيارته للفعالية واطلاعه على محتوياتها ، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم عبدالله الزيد ، واستمع إلى شرح من المشرف العام على الفعالية أحمد الصقري ، مبدياً إعجابه بتنظيم ومحتويات آرت سكوير لما تمثلها من انعكاس لواقع الحركة الفنية والتشكيلية بكافة مجالاتها ، بأساليب حديثة روعي فيها جمال الإبداع والترتيب ، ولما تحفل به من مشاركة تضم الرسامين والمصورين المعروفين بأعمالهم ، إلى جانب مشاركة الشباب والفتيات السعوديين بالعديد من البرامج الشيقة ، مما يدعو للفخر والاعتزاز ، لافتاً إلى أن لمشاركة الفرق الترفيهية أثر واضح يعزز من تنوع وغنى الفعالية لتلبي رغبات مختلف الزوار ، مؤكداً أن حرص المرأة على المشاركة في الفعالية يؤكد أنها لا تقل إبداعاً عن الرجل ، وأنها تساهم في النهضة الفنية والإبداعية ، كما ساهمت في المجالات الأخرى ، وذلك إيماناً منها بأهمية دورها في المجتمع.

من جانبه ، ثمنت المسؤولة عن الفعالية منيرة العميريني زيارة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، مؤكدة أنها دافعاً لكافة العامين والمشاركين لبذل المزيد من الجهد ، مشيرة إلى النجاح الكبير الذي تلقاه فعالية آرت سكوير وما حققته منذ انطلاقتها يأتي بفضل من الله أولاً ثم بجهود طاقم العمل ، وأن الفعالية تبرهن منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي على الجماهيرية الكبيرة التي وصلت إليها عبر نوعية البرامج المقدمة بأيدي شباب وفتيات سعودية ، كما يدل أيضاً على الاهتمام الكبير من قبل سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ على دعم وتشجيع الفعاليات الفنية والثقافية ، مما يساهم في رسم المشهد الحقيقي للمنطقة بكل ما حققته من منجزات متنوعة ، تكتمل بما يلعبه الفن من دور في نهضة وتطور الإنسان ، كما تعكس إبداعاته.

 

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