 والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله السيطرة على حريق في منزل بالعوامية زارها واطلع على محتوياتها.. أمين القصيم: آرت سكوير أظهرت لنا إبداعات شبابية بأسلوب راقي مدير الثقافة والإعلام بالقصيم: آرت سكوير أوجدت أفكاراً بصرية بأسلوب حديث إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران جامعة نجران تتيح الانتظام والتعلم عن بعد في الفصل الصيفي شؤون المسجد النبوي تبدي مرئياتها عن العشر الليالي الأولى من رمضان محافظ بلجرشي يصدر قرارابتشكيل اللجنة الإعلامية بالمحافظة أمين نجران يطلع على سير العمل في المشاريع ويحث على سرعة الانجاز والجودة أمير نجران: اجتماع أمراء المناطق.. من أجل المواطن وصون الأمن والقيم رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تأييدها الكامل لقرار قطع العلاقات مع قطر محافظة بلجرشي تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف بلجرشي للتسوق والترفيه “38”
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله

والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله
المناطق _جازان

انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الرائد تركي بن سعود القصيبي أحد منسوبي إدارة التدريب بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان  وعمة المقدم حسن بن بدر القصيبي مدير شعبة العلاقات والمراسم بحرس الحدود بمنطقة جازان ، وإبنة عم كل من تركي بن عبد العزيز القصيبي مدير مكتب سمو أمير المنطقة ، وخالد بن عبد العزيز القصيبي محافظ بيش .

حيث تمت الصلاة على الفقيدة في جامع الأميرة صيته بنت عبدالعزيز بجازان ، فيما يستقبال المعزين في منزل الأسرة في حي النسيم بالمعبوج بمنطقة جازان .

وتتقدم صحيفة ”  المناطق   ” بخالص العزاء وصادق المواساة للرائد تركي القصيبي ولأشقائه وكافة أفراد أسرته في وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>