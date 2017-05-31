والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله

انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الرائد تركي بن سعود القصيبي أحد منسوبي إدارة التدريب بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان وعمة المقدم حسن بن بدر القصيبي مدير شعبة العلاقات والمراسم بحرس الحدود بمنطقة جازان ، وإبنة عم كل من تركي بن عبد العزيز القصيبي مدير مكتب سمو أمير المنطقة ، وخالد بن عبد العزيز القصيبي محافظ بيش .

حيث تمت الصلاة على الفقيدة في جامع الأميرة صيته بنت عبدالعزيز بجازان ، فيما يستقبال المعزين في منزل الأسرة في حي النسيم بالمعبوج بمنطقة جازان .

وتتقدم صحيفة ” المناطق ” بخالص العزاء وصادق المواساة للرائد تركي القصيبي ولأشقائه وكافة أفراد أسرته في وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنَّا لله وإنا إليه راجعون.