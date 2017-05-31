مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية

وصف محمد المجلاد مدير مطارات الوسطى ، مدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، فعالية “آرت سكوير” بالمميزة والنوعية ، مؤكداً أن المنطقة بحاجة لمثل هذه الفعاليات التي تأتي في إبراز إبداعات الشباب والفتيات السعوديين بأساليب حديثة ، مشيداً بضخامة الفعالية ونوعية الأعمال التي تحتويها ، مؤكداً أن ما يقدم فيها يفوق ما يقدم في مهرجانات سابقة ، مشيداً بالتناغم الجميل ما بين جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي والتي أخرجت لنا هذا العمل الرائع كمساهمة حقيقة من المؤسسات الوطنية بالتعاون مع القطاع الحكومي ، منوهاً بالدعم الكبير الذي تجده الفعاليات بالمنطقة من سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ مؤكداً أن إقامة مثل هذه الفعالية الفريدة من نوعها تأتي انطلاقاً من حرص سموه على الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية ، مشيداً بالقائمين على الفعالية والمنظمين لها وبالمشاركين من شباب وفتيات ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

جاء ذلك عقب زيارته لفعالية “آرت سكوير” المقامة في حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بتنظيم من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي ، حيث أطلع على المعروضات التشكيلية خلال جولة قام بها في أروقة الحديقة متفقداً الأعمال الفنية المتنوعة المشاركة ، واستمع لشرح عن ما تحتويه فعالية آرت سكوير من المشرف على الفعالية أحمد الصقري.

من جانبه ، قالت المسؤولة عن فعالية آرت سكوير منيرة العميريني ، أن زيارة المسؤولين بالمنطقة ما تجعلنا نشعر بالنجاح الكبير الذي تلاقيه الفعالية ، خاصة وأن عدد الزوار يتضاعف يوماً بعد يوماً ، مقدرة لمدير عام مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم زيارته للفعالية ، مشيرة إلى أن ملامح النجاح برهنت على أن فكرة إقامة فعالية الفنون البصرية بأساليب حديثة وجديدة ، جذبت الكثير من الزوار ، محققة التفاعل الكبير بينهم وبين المشاركين من الشباب والفتيات السعوديين ، والتي لقيت صدى كبيراً من قبل الجمهور.