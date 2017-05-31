 مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق ويوجه بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل اعتباراً من هذا الشهر الفضيل مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل عميد السلك الدبلوماسي وسفير جيبوتي ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم شهر رمضان يشهد تنافساً محموماً من الجهات الرسمية كالجمعيات الخيرية ومن الأسر والمتطوعين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله السيطرة على حريق في منزل بالعوامية زارها واطلع على محتوياتها.. أمين القصيم: آرت سكوير أظهرت لنا إبداعات شبابية بأسلوب راقي مدير الثقافة والإعلام بالقصيم: آرت سكوير أوجدت أفكاراً بصرية بأسلوب حديث إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران جامعة نجران تتيح الانتظام والتعلم عن بعد في الفصل الصيفي
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية

مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية
المناطق _بريدة

وصف محمد المجلاد مدير مطارات الوسطى ، مدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، فعالية “آرت سكوير” بالمميزة والنوعية ، مؤكداً أن المنطقة بحاجة لمثل هذه الفعاليات التي تأتي في إبراز إبداعات الشباب والفتيات السعوديين بأساليب حديثة ، مشيداً بضخامة الفعالية ونوعية الأعمال التي تحتويها ، مؤكداً أن ما يقدم فيها يفوق ما يقدم في مهرجانات سابقة ، مشيداً بالتناغم الجميل ما بين جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي والتي أخرجت لنا هذا العمل الرائع كمساهمة حقيقة من المؤسسات الوطنية بالتعاون مع القطاع الحكومي ، منوهاً بالدعم الكبير الذي تجده الفعاليات بالمنطقة من سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ مؤكداً أن إقامة مثل هذه الفعالية الفريدة من نوعها تأتي انطلاقاً من حرص سموه على الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية ، مشيداً بالقائمين على الفعالية والمنظمين لها وبالمشاركين من شباب وفتيات ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

جاء ذلك عقب زيارته لفعالية “آرت سكوير” المقامة في حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بتنظيم من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي ، حيث أطلع على المعروضات التشكيلية خلال جولة قام بها في أروقة الحديقة متفقداً الأعمال الفنية المتنوعة المشاركة ، واستمع لشرح عن ما تحتويه فعالية آرت سكوير من المشرف على الفعالية أحمد الصقري.

من جانبه ، قالت المسؤولة عن فعالية آرت سكوير منيرة العميريني ، أن زيارة المسؤولين بالمنطقة ما تجعلنا نشعر بالنجاح الكبير الذي تلاقيه الفعالية ، خاصة وأن عدد الزوار يتضاعف يوماً بعد يوماً ، مقدرة لمدير عام مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم زيارته للفعالية ، مشيرة إلى أن ملامح النجاح برهنت على أن فكرة إقامة فعالية الفنون البصرية بأساليب حديثة وجديدة ، جذبت الكثير من الزوار ، محققة التفاعل الكبير بينهم وبين المشاركين من الشباب والفتيات السعوديين ، والتي لقيت صدى كبيراً من قبل الجمهور.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>