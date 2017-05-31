 سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق ويوجه بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل اعتباراً من هذا الشهر الفضيل مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل عميد السلك الدبلوماسي وسفير جيبوتي ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم شهر رمضان يشهد تنافساً محموماً من الجهات الرسمية كالجمعيات الخيرية ومن الأسر والمتطوعين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية والدة الرائد تركي القصيبي في ذمة الله السيطرة على حريق في منزل بالعوامية زارها واطلع على محتوياتها.. أمين القصيم: آرت سكوير أظهرت لنا إبداعات شبابية بأسلوب راقي مدير الثقافة والإعلام بالقصيم: آرت سكوير أوجدت أفكاراً بصرية بأسلوب حديث إفطار جماعي لمنسوبي صحة نجران
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع

سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع
المناطق _فهد المريخي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه أمسٍ (الأحد) مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية الأستاذ إبراهيم الرشودي، وكبار مسؤولي، ومنسوبي الفرع.
واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرحٍ عن ما حققته الوزارة من منجزات خلال هذا العام، وجهود الوزارة وفروعها الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوزان المالي، وفق مستهدفات برنامج التوزان المالي.
مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها الوزارة وفروعها في تحقيق التحول الوطني المنشود، منوهاً يحفظه الله على ضرورة أن يعمل فرع الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى لرفع كفاءة الإنفاق وضبطه وفق البنود المقررة، مشدداً على أهمية ترشيد النفقات والبحث عن مواطن الخلل ومعالجتها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>