سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه أمسٍ (الأحد) مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية الأستاذ إبراهيم الرشودي، وكبار مسؤولي، ومنسوبي الفرع.

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرحٍ عن ما حققته الوزارة من منجزات خلال هذا العام، وجهود الوزارة وفروعها الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوزان المالي، وفق مستهدفات برنامج التوزان المالي.

مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها الوزارة وفروعها في تحقيق التحول الوطني المنشود، منوهاً يحفظه الله على ضرورة أن يعمل فرع الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى لرفع كفاءة الإنفاق وضبطه وفق البنود المقررة، مشدداً على أهمية ترشيد النفقات والبحث عن مواطن الخلل ومعالجتها.