شهر رمضان يشهد تنافساً محموماً من الجهات الرسمية كالجمعيات الخيرية ومن الأسر والمتطوعين

يشهد شهر رمضان تنافساً محموماً من الجهات الرسمية كالجمعيات الخيرية ومن الأسر والمتطوعين من طالبي الأجر في تنظيم وتجهيز موائد “إفطار صائم” التي لا تخلوا منها أي منطقة خلال شهر رمضان.

وحيث يعد مخيم دوار الصقر بقارا من احدى المخيمات التابعة لجمعية ابن القيم الخيرية بقارا وتحت اشراف الشيخ/ فايز حمد الشمري : “ابو مصعب ” ويعد هذا المخيم من أكبر المخيمات في منطقة الجوف وحيث يبلغ عدد الصائمين فيه مايقارب 700 صائم

ولعل اللافت في هذه المشاريع هو تسابق الأطفال على توزيع هذه الوجبات على الصائمين وتنظيف الموقع بعد انتهاء الأفطار قبيل صلاة المغرب طمعا في الأجر والمثوبة من الله، حيث يحرص آباؤهم على تعويدهم فعل الخير وزرع حب الخير في نفوسهم منذ طفولتهم، كما يتسابق عدد من شباب الأحياء في هذا المخيم في تجهيز الطعام وتوزيعه على الصائمين قبيل أذان المغرب.

وتكتظ مخيمات إفطار الصائمين بكثير من الوافدين من مختلف الجنسيات كما يشهدها بعض المواطنين لاسيما من كان على طريق سفر او من بعض المحتاجين، وحيث يشهد هذا المخيم إقبالاً كبيراً من المقيمين وسط أجواء روحانية فريدة وهناك تعاون مشترك بين المكتب التعاوني للجاليات بسكاكا وجمعية ابن القيم الخيرية بقارا وتقام صلاة المغرب في الموقع عبر المصلى المتنقل وتقام محاظرات من بعض الدعاة على الجاليات المسلمة قبل صلاة المغرب عن فضل الصيام وتعاليم الإسلام بالاوردو وبعدد من اللغات الآخرى.

ولله الحمد أسلم أحد الأخوة في اليوم التاسع من الجالية الفلبينية وحيث نطق الشهاده في موقع المخيم ..

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