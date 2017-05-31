 مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل

مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل
المناطق _بريدة

أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم عبدالله الزيد ، أن فعالية آرت سكوير تمثل رافداً أساسياً من روافد النشاط الثقافي الشامل في منطقة القصيم ،  حيث تمثل محطة نوعية في تطوير مرئيات وآفاق الفعالية التي تستمد مفرداتها من الفنون البصرية الجميلة ومن شواهدها الفنية الثقافية التي تتمدد في مدى الجغرافيا الثقافية المترعة بالثراء والتنوع ، مشيراً إلى أنها فرصة لتقديم نماذج مكثفة تتجسد عبر مشاركة المبدعين من الشباب والفتيات في مكان واحد ، وهو ما أسهم في زيادة مساحة المشاركة وتوسيع نطاق الخيارات للزوار ، لافتاً إلى أن مستوى الإقبال أكد أن للفنون البصرية شعبيتها التي تتزايد على نحو مستمر ، مع ارتفاع نسبة الاطلاع والثقافة الفنية وسرعة انتشارها وسهولة انفتاحها سواءً كان ذلك في سياق التجربة الإبداعية أو التنظيمية ، مشيداً بالتعاون المثمر ما بين الجمعية ومجموعة اسبيشل بارتي ، في إقامة الفعالية التي تعكس التطور الحاصل على تجربة الفنان التشكيلي المشارك ، ويلاحظ هذا من قبل المشاركين الذين يرصدون الحركة التشكيلية بكافة فنونها من واقع ما يتم تقديمه وعرضه من لوحات تجريدية وواقعية ، تأكيداً على التحول الذي يحدث في الساحة الفنية ، التي تلاقي تقديراً كبيراً وجماهيرية لا يمكن تجاهلها ، منوهاً بدعم سمو أمير منطقة القصيم ـ أيده الله ـ لإقامة الفعالية وأنشطة الجمعية كافة ، مثمناً تفاعل أمين المنطقة تجاه الفعالية وإقامتها بإحدى مرافق الأمانة ، مقدماً الشكر لكافة العاملين والعاملات والمشاركين والمشاركات.

 

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