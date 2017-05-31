جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم

أطلقت جمعية البر الخيرية بحلي مساء الْيَوْمَ مشروعها الوقفي وقف الأم تحت شعار استثمر لها براً بها ، حيث يعد هذا المشروع هو الركيزة الأساسية حال اكتماله لدعم مشاريع الجمعية الخيرية من كفالة الأيتام ، ورعاية الأرامل ، وتوفير أدوية المرضى المحتاجين ، وتسديد ديون السجناء المعسرين ، وتفطير الصائمين ، وتوفير السَّلات الغذائية للمستفيدين من خدمات الجمعية من الفقراء والمحتاجين لتلبية طلباتهما الاساسية بالحياة ، ويعتبر المشروع الوقفي وقف الأم فريد من نوعه حيث يمكن لأي متبرع أن يوقف متراً مربع كإستثمار خيري تعود قيمته المدفوعة بنسبة سنوية هي %7 تدعم جميع المشاريع الخيرية للجمعية كل عام عن نية المتبرع بتكاليف المتر المربع الواحد ، ولا زال العمل جاري لاستكمال الوقف ليكون الدعامة الحقيقة للمشاريع الخيرية بجمعية البر بحلي .