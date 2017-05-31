 جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم

جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم
المناطق _محمد ال طاوي
أطلقت جمعية البر الخيرية بحلي مساء الْيَوْمَ مشروعها الوقفي وقف الأم تحت شعار استثمر لها براً بها ، حيث يعد هذا المشروع هو الركيزة الأساسية حال اكتماله لدعم مشاريع الجمعية الخيرية من كفالة الأيتام ، ورعاية الأرامل ، وتوفير أدوية المرضى المحتاجين ، وتسديد ديون السجناء المعسرين ، وتفطير الصائمين ، وتوفير السَّلات الغذائية للمستفيدين من خدمات الجمعية من الفقراء والمحتاجين لتلبية طلباتهما الاساسية بالحياة ، ويعتبر المشروع الوقفي  وقف الأم فريد من نوعه حيث يمكن لأي متبرع أن يوقف متراً مربع كإستثمار خيري تعود قيمته المدفوعة بنسبة سنوية هي %7 تدعم جميع المشاريع الخيرية للجمعية كل عام  عن نية المتبرع بتكاليف المتر المربع الواحد  ، ولا زال العمل جاري لاستكمال الوقف ليكون الدعامة الحقيقة للمشاريع الخيرية بجمعية البر بحلي .

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