 لجنة تنمية حائل الإجتماعية تشكر تعاون مؤسسة دار الفتيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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لجنة تنمية حائل الإجتماعية تشكر تعاون مؤسسة دار الفتيات

لجنة تنمية حائل الإجتماعية تشكر تعاون مؤسسة دار الفتيات
المناطق _حائل
شاركت  لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحائل ممثلة في القسم النسائي مع مؤسسة دار الفتيات بحائل في أنشطة رمضانية منها المشاركة في الإفطار الجماعي للنزيلات ..
وأوضحت مديرة القسم النسائي باللجنة الاستاذة تغريد التويم إن مشاركة اللجنة مع أنشطة دار الفتيات بحائل يأتي من باب التعزيز والتكامل من الجهات مثمنيه متابعة ودعم الأستاذة هدى الجهني مديرة المؤسسة  على مشاركتنا لنزيلات المؤسسة وإسعادنا لهن بالمناسبة الجميلة اللتي أعاد لهن الجو الأسري ..
وجددت الشكر والدعم الذي تلقاه اللجنة ممثلة في القسم النسائي من قبل رئيس اللجنة الأستاذ منيف الفداغي لكل أنشطة اللجنة وبرامجها لهذه الملتقيات الرمضانية والاستفادة من هذه الأنشطة والبرامج المتنوعة.

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