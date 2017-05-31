لجنة تنمية حائل الإجتماعية تشكر تعاون مؤسسة دار الفتيات

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحائل ممثلة في القسم النسائي مع مؤسسة دار الفتيات بحائل في أنشطة رمضانية منها المشاركة في الإفطار الجماعي للنزيلات ..

وأوضحت مديرة القسم النسائي باللجنة الاستاذة تغريد التويم إن مشاركة اللجنة مع أنشطة دار الفتيات بحائل يأتي من باب التعزيز والتكامل من الجهات مثمنيه متابعة ودعم الأستاذة هدى الجهني مديرة المؤسسة على مشاركتنا لنزيلات المؤسسة وإسعادنا لهن بالمناسبة الجميلة اللتي أعاد لهن الجو الأسري ..

وجددت الشكر والدعم الذي تلقاه اللجنة ممثلة في القسم النسائي من قبل رئيس اللجنة الأستاذ منيف الفداغي لكل أنشطة اللجنة وبرامجها لهذه الملتقيات الرمضانية والاستفادة من هذه الأنشطة والبرامج المتنوعة.