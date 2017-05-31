أمير دولة الكويت يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر دسمان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق له.

ونقل سمو الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد وصل الكويت في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.