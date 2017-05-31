نادي الحي بالارطاوية يفعل أعماله التطوعية بلجنة ( حنا كفو) الشبابية

على خطى النجاح يسيرون بثقة متسلحين بإيمانهم وقدراتهم لخدمة مجتمع الارطاوية ، حيث انطلقت فكرة (حنا كفو) ثم تبلورت في نادي الحي وتكونت لجنة شبابية تطوعية برئاسة الاستاذ ذيب ناصر المطيري قائد ثانوية الاميرسلطان واخذت على عاتقها القيام بالتطوع في مناسبات الارطاوية المختلفة ودعم المهرجانات والاحتفالات التي تقام داخل المدينة بما يحقق النجاح والتميز

فخلال عمل لجنة ( حنا كفو) التطوعية منذ بداية شهر رمضان المبارك تم توزيع عدد كبير من وجبات افطار صائموكذلك هدية الصائم

وايضا توزيع سلات غذائية متنوعه و التعاون مع الجمعية الخيرية وتوعية الجاليات في تهيئة افطارالصائم والمشاركة بتنظيف المساجد.

من جانبه أكد الاستاذ ذيب ناصر على اهمية العمل التطوعي في المجتمع واثره على الايجابي على الشبابالمتطوعين لخدمة الارطاوية والمراكز التي حولها.