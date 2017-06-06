 الصباح يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصباح يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء نادي الحي بالارطاوية يفعل أعماله التطوعية بلجنة ( حنا كفو) الشبابية أمير دولة الكويت يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لجنة تنمية حائل الإجتماعية تشكر تعاون مؤسسة دار الفتيات جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق ويوجه بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل اعتباراً من هذا الشهر الفضيل مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل عميد السلك الدبلوماسي وسفير جيبوتي ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم شهر رمضان يشهد تنافساً محموماً من الجهات الرسمية كالجمعيات الخيرية ومن الأسر والمتطوعين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية ومنسوبي الفرع مدير مطار الأمير نايف بالقصيم: آرت سكوير فعالية فنية فريدة ونوعية
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

الصباح يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر

الصباح يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر
المناطق _ كونا

أجرى حضرة صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حيث أعرب سموه عن تمنيه على أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر الشقيقة العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الأخوية بين الأشقاء.
مؤكدا سموه العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>