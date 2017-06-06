الصباح يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر

أجرى حضرة صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حيث أعرب سموه عن تمنيه على أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر الشقيقة العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الأخوية بين الأشقاء.

مؤكدا سموه العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.