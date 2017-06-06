 مجلس علماء باكستان يستنكر دعم قطر للحوثيين وتواطئها مع إيران ضد المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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مجلس علماء باكستان يستنكر دعم قطر للحوثيين وتواطئها مع إيران ضد المملكة

مجلس علماء باكستان يستنكر دعم قطر للحوثيين وتواطئها مع إيران ضد المملكة
المناطق - واس

أعرب مجلس علماء باكستان عن استنكاره إزاء دعم دولة قطر للمتمردين الحوثيين وتواطئها مع إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي إن من المؤسف والمثير للقلق إعلان دولة قطر دعمها لإيران بعد القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أعلنت فيها 56 دولة إسلامية عن جهودها لمكافحة الإرهاب، معرباً عن استنكاره دعم قطر للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن في عدد من الدول الإسلامية.

وقال الأشرفي في بيان صادر عن المجلس في إسلام أباد إنه يجب على حكومة قطر مراعاة مشاعر المسلمين في العراق وسوريا واليمن ومعالجة تحفظات الأمة الإسلامية إزاء موقفها الذي أدى إلى شق وحدة الأمة الإسلامية وأضعف كيانها، مبيناً أنه كان على قطر أن تسعى من أجل نصرة المسلمين في سوريا والعراق واليمن بدلاً من دعم إيران في مخططاتها الإقليمية.

وأشار رئيس مجلس علماء باكستان إلى أن قطر سعت إلى إلحاق الضرر بالجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، ـ حفظهم الله ـ لجمع كلمة المسلمين.

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