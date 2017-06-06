معارض سوري: قطر مارست دورا سلبيا في ملف الثورة السورية

قال خالد المحاميد؛ عضو وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة بمفاوضات جنيف، إن قطر مارست دورا سلبيا في الأزمة السورية، مؤكدا أنه كان لديها أجندة مغايرة لتطلعات السوريين.

وأكد المحاميد ـ في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” الفضائية بثته مساء اليوم الاثنين، أن السوريين ليسوا خارج هذا الصراع، بل في لب الموضوع، لأن قطر لاعب رئيسي منذ البداية، ولكن دورها كان سيئا، خاصة في الجنوب السوري.

واعتبر المحاميد أن قطر بأجندتها في دعم الإخوان والفصائل التي لا تعبر عن الثورة السورية، تسببت بالكثير من الضرر لهذه الثورة.

وأشار المعارض السوري إلى الدور المجحف الذي لعبته الدوحة في صفقة المدن الأربع والوعود التي قطعها السفير القطري إلى جنيف على نفسه بإخراج “1500” معتقل من السجون السورية، وكلامه عن موافقة الهيئة العليا للمفاوضات على الصفقة، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدا أن الاتفاق كان قطريا إيرانيا مع حزب الله، وهي أطراف لا تعتبر مرجعية للمعارضة السورية.

وتمنى المحاميد على “الإخوة القطريين أن يراجعوا حساباتهم”، وأن تستثمر قطر الأموال في تنمية الشباب العربي وليس في الحروب الطائفية.