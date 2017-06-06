 الأربعاء .. الجبير يزور ألمانيا للتباحث في الأزمة الخليجية مع قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأربعاء .. الجبير يزور ألمانيا للتباحث في الأزمة الخليجية مع قطر معارض سوري: قطر مارست دورا سلبيا في ملف الثورة السورية مجلس علماء باكستان يستنكر دعم قطر للحوثيين وتواطئها مع إيران ضد المملكة مسؤول أمريكي كبير: تصرفات قطر مقلقة.. ليس لجيرانها فحسب وإنما للولايات المتحدة الصباح يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء نادي الحي بالارطاوية يفعل أعماله التطوعية بلجنة ( حنا كفو) الشبابية أمير دولة الكويت يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لجنة تنمية حائل الإجتماعية تشكر تعاون مؤسسة دار الفتيات جمعية البر الخيرية بحلي تطلق مشروعها النوعي وقف الأم خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق ويوجه بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل اعتباراً من هذا الشهر الفضيل مدير جمعية ثقافة القصيم: آرت سكوير رافداً أساسياً للنشاط الثقافي الشامل
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

الأربعاء .. الجبير يزور ألمانيا للتباحث في الأزمة الخليجية مع قطر

الأربعاء .. الجبير يزور ألمانيا للتباحث في الأزمة الخليجية مع قطر
المناطق - الرياض

أكد السفير الألماني بالكويت، “كارلفريد بيرجنر”، أن وزير الخارجية عادل الجبير، سيتوجه إلى ألمانيا يوم غد الأربعاء.

وقال بيرجنر وفقا لـ”الفرنسية”، إن الجبير سيعقد مباحثات مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، ومن المقرر أن يتم التباحث في الأزمة الخليجية مع قطر.

وأضاف بيرجر في تصريح للصحفيين على هامش حفل استقبال أقامه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم، لأعضاء السلك الدبلوماسي بالكويت، أن بلاده تشارك الكويت رؤيتها في حل الخلاف الخليجي القطري عبر الدبلوماسية والحوار.

وأعرب عن أمله في أن يتغلب الاعتدال في هذه الأزمة مؤكدا على ضرورة أن يكون الحل سياسيا فقط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>