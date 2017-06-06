الأربعاء .. الجبير يزور ألمانيا للتباحث في الأزمة الخليجية مع قطر

أكد السفير الألماني بالكويت، “كارلفريد بيرجنر”، أن وزير الخارجية عادل الجبير، سيتوجه إلى ألمانيا يوم غد الأربعاء.

وقال بيرجنر وفقا لـ”الفرنسية”، إن الجبير سيعقد مباحثات مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، ومن المقرر أن يتم التباحث في الأزمة الخليجية مع قطر.

وأضاف بيرجر في تصريح للصحفيين على هامش حفل استقبال أقامه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم، لأعضاء السلك الدبلوماسي بالكويت، أن بلاده تشارك الكويت رؤيتها في حل الخلاف الخليجي القطري عبر الدبلوماسية والحوار.

وأعرب عن أمله في أن يتغلب الاعتدال في هذه الأزمة مؤكدا على ضرورة أن يكون الحل سياسيا فقط.