 وزير خارجية قطر: إغلاق الممرات البرية سيؤثر على البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

وزير خارجية قطر: إغلاق الممرات البرية سيؤثر على البلاد

وزير خارجية قطر: إغلاق الممرات البرية سيؤثر على البلاد
المناطق - وكالات

أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمنأن الإجراءات الوحيدة التي يمكن أن تؤثر علينا هي إغلاق الممرات البرية أما البحرية فهي دولية وهناك أجواء دولية يمكننا استعمالها.

ويأتي ذلك مع إعلان كلا من المملكة والبحرين والامارات ومصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وسحب وإغلاق الحدود معها وغادرة المواطنين القطريين فورا.

صرح مصدر مسؤول أن حكومة السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

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