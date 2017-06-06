 أمير قطر يواصل نهجه ويدعو القرضاوى لـ”مائدة إفطار” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير قطر يواصل نهجه ويدعو القرضاوى لـ”مائدة إفطار”

أمير قطر يواصل نهجه ويدعو القرضاوى لـ”مائدة إفطار”
المناطق - الرياض

فى خطوة تؤكد إصرار أمير قطر تميم بن حمد، على دعم الإرهاب، بث التلفزيون القطرى مشاهد لحفل إفطار نظمه أمير قطر اليوم، لمجموعة من “مشايخه” على رأسهم يوسف القرضاوى رئيس مايسمى بـ “الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين” الصادر ضده حكم بالإعدام غيابياً فى مصر.

ووفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية، تزامنت مأدبة الإفطار التى نظمها أمير قطر اليوم بعد ساعات من إعلان عدة دول عربية قطع العلاقات مع قطر من بينها السعودية والامارات والبحرين ومصر إضافة اليمن وليبيا و مورشيوس وجزر المالديف.

وأظهرت الصور حالة من الحفاوة جمعت بين تميم والقرضاوى فى أول لقاء بعد الأزمة، بينما قال معلقون قطريون، إن الحفل كان مخصصاً للقاء من أسموهم بـ “العلماء والمشايخ”.

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