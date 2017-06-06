 لخريجي الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح المدرعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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لخريجي الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح المدرعات

لخريجي الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح المدرعات
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في (سلاح المدرعات) لعدد (700) طالب من حملة الثانوية العامة وسوف يمنح المتعين بعد التخرج رتبة (جندي أول).

واشترطت على المتقدمين:

– ألايقل عمر المتقدم عن (17) سنة عند التخرج من المرفق التعليمي ولا يزيد عن (26) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.
– ألا يكون موظف حالياً أو سبق له القبول أو الخدمة في أي جهة حكومية أخرى.
– أن يكون حسن السيرة و السلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
– أن يكون لائق طبيا للخدمة العسكرية للمستوى (الأول) و (الثاني) فقط.
– أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي (ثانوية عامة أو مايعادلها) كحد أدنى.
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
– أن لايكون متزوجا من غير سعودية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى السبت الموافق 1438/9/29هـ.

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