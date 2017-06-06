 عقود وظيفية لـ 10 آلاف مواطن برواتب تصل 8 آلاف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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عقود وظيفية لـ 10 آلاف مواطن برواتب تصل 8 آلاف ريال

عقود وظيفية لـ 10 آلاف مواطن برواتب تصل 8 آلاف ريال
المناطق - الرياض

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، عن الانتهاء من إبرام عقود وظيفية لـ10638 متدرباً في 24 معهدا، بالتعاون مع القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال شهرياً.

وقال إن جميع المتدربين في معاهد الشراكات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة وبتشغيل مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص موظفين وبعقود رسمية عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث يستوجب على كل معهد توفير الفرص الوظيفية منذ الأيام الأولى من قبل المتدرب، مؤكدا أن تلك المعاهد تمنح كل متدرب شهرياً ما بين الالف وخمسائة ريال الى 3000 ريال طوال فترة التدريب.

وأوضح أن تخصصات معاهد الشراكات روعي فيها حاجة سوق العمل من تخصصات نوعية كالإلكترونيات، والميكانيكا والكهرباء والغاز وصناعة النقل، وصناعة الألبان والسياحة وتقنية المياه وغيرها من المجالات المهنية، والموزعة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة ساهمت بإنشاء معاهد الشراكات الاستراتيجية على توفير كوادر بشرية ذات تدريب عال، عبر زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني، كاليابانية والنيوزيلندية والكندية والأمريكية.

وأكد محافظ المؤسسة أن إدارته تخطط للتوسع في إنشاء معاهد الشراكات لتصل إلى 35 معهدا في عام 2020 لتوفر فرص وظيفية مناسبة للخريجين، والذي يأتي تماشياً مع رؤية 2030 لتعزيز قدرات الشباب السعودي، وفق احتياجات سوق العمل لضمان توفير العمل للخريجين.

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