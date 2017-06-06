استشاري : العصائر على الريق لا تسبب “السكري”

أثار مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، بعدما أشار إلى أن الإفطار على عصائر معلبة أو طازجة على معدة فارغة، يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، مستندا إلى دراسات حديثة من جامعة تورنتو الكندية.

وحيال ذلك أوضح استشاري سكري الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة المؤسس البروفيسور عبدالمعين الأغا أن ما تناوله المقطع غير صحيح على الإطلاق، وإن كان قد يؤدي إلى خلل في نسبة السكر عند بعض الأشخاص، فذلك نتيجة استجابة البنكرياس السريعة بإفراز الأنسولين، ما يؤدي إلى هبوط السكر لدى البعض لا ارتفاعه، وهو ما يسمى بنقص السكر التفاعلي أو الانتكاسي، ولا يؤدي مطلقا إلى الإصابة بالسكري.

ولم يفضل الأغا بدء الإفطار على مواد غذائية محتوية على السكريات والألياف والدهون الغنية بالسعرات الحرارية مباشرة، لأثرها السلبي على الجهاز العضمي.

ولفت وفقا لـ”عكاظ” إلى أن الأفضل تناول الرطب وشرب الماء، ثم أداء الصلاة، للسماح للمعدة ببدء حركتها، ومن ثم تستعد لاستقبال الأطعمة التالية، محذرا في الوقت ذاته من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن أغلبها لا يستند إلى الطب المبني على البراهين، وتعتمد على دراسة علمية شاذة، لا يؤخذ بها، مطالبا باستقاء المعلومات من مصادرها.