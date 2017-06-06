نائب أمير جازان يتبرع بمليون ريال لمركز التوحد بالمنطقة

قدم ‫صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز‬⁩ بن محمد نائب أمير‫ منطقة جازان‬⁩ تبرعا سخيا قدره مليون ريال مساهمة من سموه في انشاء مشروع‫ مركز التوحد بمنطقة بجازان‬⁩.

أوضح ذلك عضو الجمعية السعودية للتوحد والمشرف على المشروع الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي مشيرا الى ان تبرع سمو نائب أمير المنطقة في هذا الشهر الكريم ، يأتي تقديرا من سموه لما يقدمه مركز التوحد للأطفال ممن يعانون من مرض التوحد وذلك في إطار دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين للأطفال المعاقين وتحسين ورعاية اطفال التوحد وفق المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وضع حجر الأساس للمشروع مؤخرا ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الجمعية السعودية للتوحد ، وسيخدم المشروع مرضى التوحد بمنطقة جازان ومحافظاتها وذلك عبر تقديم خدمات ورعاية طبية متكاملة لهذه الفئة الغالية.