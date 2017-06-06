 عرض مرئي وجوائز وسحوبات في إفتتاح نادي الخفجي الموسمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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عرض مرئي وجوائز وسحوبات في إفتتاح نادي الخفجي الموسمي

عرض مرئي وجوائز وسحوبات في إفتتاح نادي الخفجي الموسمي
الخفجي - سطام الفروان

بحضور أكثر من ٢٥٠ طالب إنطلقت مساء يوم الإثنين فعاليات نادي الخفجي الموسمي بشكل رسمي ، حيث كانت الأيام السابقة مخصصة لإستقبال الطلاب وتسجيلهم .

وكانت بداية إنطلاق الفعاليات بإستقبال الطلاب وتوجيههم إلى مقار الأسر وذلك بعد توزيعهم بحسب المراحل الدراسية على ٦ أسر .
بعد ذلك تم توجيه الطلاب لمسرح النادي حيث بداية الفعاليات بالترحيب بالطلاب وتقديم وجبات غذائية على الطلاب قدمها لهم أعضاء النادي الإجتماعي .
ثم إستمتع الطلاب بعرض مرئي عن فعاليات النادي للعام الماضي والرحلة الختامية التي تنفيذها في نهاية الفعاليات ، تلاها كلمة لمدير النادي الإستاذ سالم البقعاوي رحب فيه بالطلاب ودعاهم للإستفادة من النادي وبرامجه المنوعة سواء الثقافية والحركية والرياضية والعمل علي أبراز مواهبهم ، وشدد البقعاوي على أهمية الإلتزام بأنظمة وتعليمات النادي .
من جهته قدم النادي الثقافي عدد من الجوائز للطلاب الحاضرين وذلك بالسحب عليها حيث سلم مدير النادي ومساعده الجوائز للطلاب .
واختتمت الفعاليات بتوجه الطلاب للباصات المخصصة لنقلهم إلى منازلهم ، يذكر أن فعاليات النادي خلال شهر رمضان ستكون الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة وحتى الساعة الثانية عشر والنصف .

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