عرض مرئي وجوائز وسحوبات في إفتتاح نادي الخفجي الموسمي

بحضور أكثر من ٢٥٠ طالب إنطلقت مساء يوم الإثنين فعاليات نادي الخفجي الموسمي بشكل رسمي ، حيث كانت الأيام السابقة مخصصة لإستقبال الطلاب وتسجيلهم .

وكانت بداية إنطلاق الفعاليات بإستقبال الطلاب وتوجيههم إلى مقار الأسر وذلك بعد توزيعهم بحسب المراحل الدراسية على ٦ أسر .

بعد ذلك تم توجيه الطلاب لمسرح النادي حيث بداية الفعاليات بالترحيب بالطلاب وتقديم وجبات غذائية على الطلاب قدمها لهم أعضاء النادي الإجتماعي .

ثم إستمتع الطلاب بعرض مرئي عن فعاليات النادي للعام الماضي والرحلة الختامية التي تنفيذها في نهاية الفعاليات ، تلاها كلمة لمدير النادي الإستاذ سالم البقعاوي رحب فيه بالطلاب ودعاهم للإستفادة من النادي وبرامجه المنوعة سواء الثقافية والحركية والرياضية والعمل علي أبراز مواهبهم ، وشدد البقعاوي على أهمية الإلتزام بأنظمة وتعليمات النادي .

من جهته قدم النادي الثقافي عدد من الجوائز للطلاب الحاضرين وذلك بالسحب عليها حيث سلم مدير النادي ومساعده الجوائز للطلاب .

واختتمت الفعاليات بتوجه الطلاب للباصات المخصصة لنقلهم إلى منازلهم ، يذكر أن فعاليات النادي خلال شهر رمضان ستكون الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة وحتى الساعة الثانية عشر والنصف .