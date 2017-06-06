“عمل الرياض” يحرر 20 مخالفة ويوقف 9 وافدين تحايلوا على قرارات توطين الاتصالات بشقق سكنية

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية هي الاقوى على محال الاتصالات شمال العاصمة ” المرسلات ” للتحقق من التزام أصحابها بقرار توطين قطاع الاتصالات ، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ، والتضييق على المتحايلين .

وقاد الحملة ميدانياً مدير عام الفرع يوسف السيالي، بمشاركة الجهات الشريكه : من شرطة منطقة الرياض -الضبط الاداري قوة الضبط الميداني- وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة -الغش التجاري-.

نتج عن الحملة ضبط 20 مخالفة تمثلت في تجاوزات للمواد 33 و 36 و 39 من النظام

كما تم ايضاً وبناء على بلاغ مواطن مداهمة عدد من الشقق السكنية والقبض على 9 وافدين حوّلوا بعضها مقرات لصيانة وبيع اجهزة الاتصالات ، في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيالي استمرار الجولات التفتيشية على جميع المنشآت في كافة محافظات الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتأكد والتحقق من التزامها بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل ،مشدداً على عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة ، داعيا عملاء الوزارة للإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال تطبيق «معًا للرصد» أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل فوريًا مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

يذكر ان مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض التقى خلال الجولة التفتيشيه بعدد من الشباب السعوديين العاملين في القطاع الذين أشادوا بحزم وصرامة الجولات التفتيشية وحرص الوزارة على متابعة الالتزام بقراراتها.