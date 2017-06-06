 محمد بن راشد: قواتنا المسلحة حصن تتحطم على صلابته أحلام المتربصين والطامعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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محمد بن راشد: قواتنا المسلحة حصن تتحطم على صلابته أحلام المتربصين والطامعين

محمد بن راشد: قواتنا المسلحة حصن تتحطم على صلابته أحلام المتربصين والطامعين
المناطق - وكالات

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة الإماراتية في السلم والحرب، ووصفها بـ”الحصن المنيع الذي تتحطم على صلابته أحلام المتربصين والطامعين بمكتسبات دولتنا الوطنية والإنسانية”.

جاء ذلك خلال ترحيبه بالقيادات العسكرية والشرطية والأمنية الوطنية وكبار الضباط وتبادل معهم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، كما دعا قيادات وضباط وأفراد جيشنا الباسل إلى استمرارية التدريب والانضباط وكسب المزيد من العلوم والمهارات العسكرية الحديثة التي ترقى بمستوى قواتنا المسلحة إلى مصاف الجيوش المتقدمة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في أداء واجبهم ومسؤولياتهم الوطنية والقومية والإنسانية.

ووجههم بأن “يظلوا العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن والمجتمع والدرع الواقية لسيادة ومنجزات دولتنا الحبيبة وشعبنا العزيز”، مؤكداً “ضرورة رفع مستوى أداء الأجهزة الشرطية والأمنية في الإمارات وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المستمر بين قياداتها من أجل مصلحة الوطن العليا وحماية أفراد وشرائح المجتمع والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق أقصى درجات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار المعيشي”.

 

 

 

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