 جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج مسابقة الوظائف الإدارية والفنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج مسابقة الوظائف الإدارية والفنية

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج مسابقة الوظائف الإدارية والفنية
المناطق - واس

اعتمدت جامعة الحدود الشمالية نتائج المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية للرجال والنساء، التي تم الإعلان عنها سابقاً وذلك بعد إجازتها من وزارة الخدمة المدنية.

وأشار المتحدث الرسمي للجامعة المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور مفضي الشراري إلى أن معالي مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر وجه عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بإعلان أسماء المقبولين من الرجال والنساء على شاشة العمادة بمقر الجامعة، وأسماء المقبولات من النساء على شاشة أقسام الطالبات وبلوحة الإعلانات.

وأهاب الشراري بجميع المقبولين والمقبولات سرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لإنهاء إجراءات تعيينهم.

ولمعرفة نتيجة المسابقة على وظائف الجامعة يمكن الدخول على موقع الجامعة على الرابط www.nbu.edu.sa .

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