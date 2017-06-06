 الصحة تنفي إغلاق طوارئ مدينة الملك سعود الطبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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الصحة تنفي إغلاق طوارئ مدينة الملك سعود الطبية

الصحة تنفي إغلاق طوارئ مدينة الملك سعود الطبية
المناطق - الرياض

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عن إغلاق قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية، وقالت: “لا صحة لذلك”.

وكانت “الصحة” قد اتخذت إجراءات احترازية حرصًا على سلامة المرضى والمراجعين، تضمنت تقليص ساعات الزيارة.

وكان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة قد سجَّل عددًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، شملت ٣ إصابات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية،إضافة إلى ٤ عينات إيجابية لمخالطين من العاملين الصحيين بدون أعراض. وقد تم تأكيد هذه النتائج في المختبر الإقليمي بوزارة الصحة.

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