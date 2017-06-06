إنفوغرافيك.. كيف كتب رونالدو وزيدان وريال مدريد “التاريخ”

وبهذه الخاتمة تمكن الثلاثي “ريال مدريد ورونالدو وزيدان” من كتابة التاريخ الكروي من جديد، توجوا به خاتمة موسم حافل بالأرقام القياسية.

وكما يوضح الإنفوغرافيك المرفق، فقد كان رونالد اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات بدوري الأبطال، كما وصل بعدد أهدافه منذ احترافه إلى الهدف 600 هدف، منها 105 أهداف في بطولة الشامبيونزليغ، وحصل على لقب الهداف للمرة الخامسة على التوالي.

أما زيدان، وخلال 512 يوما في قيادة الفريق الملكي، فأصبح أول مدرب يحتفظ بالشامبيونزليغ لعامين متتالين، وفي عهده سجل ريال مدريد هدفا على الأقل في كل المباريات التي خاضها الفريق، وقاد الفريق للفوز باللقب المحلي بعد غياب 4 سنوات، وحقق الثنائية بالفوز بلقبي الليغا والشامبيونزليغ.