“قرقاش” يحدد شرط استئناف العلاقات مع قطر

أعلن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن على السلطات القطرية أن تضع “خريطة طريق” وتضمن تنفيذها لحل الأزمة الراهنة بين الدوحة ودول خليجية.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، اليوم الاثنين: ” هل بالإمكان أن يغير الشقيق سلوكه؟ أن يكون حافظا للعهد والمواثيق، حريصا علي الإخوة والجيرة، شريكا في العسر واليسر؟ هذا هو بكل بساطة إطار الحل”.

وأضاف القرقاش في تغريدة أخرى: “بعد تجارب الشقيق السابقة لا بد من إطار مستقبلي يعزز أمن واستقرار المنطقة، لا بد من إعادة بناء الثقة بعد نكث العهود، لا بد من خريطة طريق مضمونة”.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان كل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين، صباح الاثنين، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، وكذلك دولة المالديف.

وأمهلت كل من المملكة والإمارات والبحرين مواطني قطر المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.