منع العمل تحت أشعة الشمس 20 رمضان

تبدأ يوم الخميس 20 رمضان 1438 الموافق 15 يونيو 2017، فترة تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 مساء حتى نهاية يوم الجمعة 24 ذو الحجة 1438 الموافق 15 سبتمبر 2017، وتستثني من التطبيق عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار الوزارة والذي ينفذ سنويا يتم في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

ودعا أبا الخيل، أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل الى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

ودعا أبا الخيل، إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء للوزارة، أو عبر تطبيق «معًا للرصد»، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.