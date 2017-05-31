سياسيون يمنيون: استبعاد قطر من التحالف العربي لن يؤثر على العمل العسكري في اليمن

كشف عدد من الخبراء السياسيين اليمنيين ومنهم “منصور صالح” : “إن قرار إنهاء مشاركة قطر في التحالف العربي، لن يؤثر على مجريات العملية العسكرية، على اعتبار أن دور قطر لم يكن ملموساً، بل إنها لم تكن شريكاً في الحرب، حتى يقال إنها لم تحضر اجتماعاً من اجتماعات قيادة التحالف”.

وأكد صالح، أن كل ذلك سيسهم في الكشف عن حالات الضربات الجوية الخاطئة، التي كانت تصيب أهدافاً صديقة في الجنوب، أو تلك التي استهدفت أسواقاً شعبية في الشمال، ووضعت التحالف العربي في مواقف محرجة، كما حدث في استهداف صالة العزاء بصنعاء، وما أشيع عن تلقي التحالف إحداثيات مغلوطة من شخصيات يمنية محسوبة على قطر.

كما قال رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية، “حسين حنشي”: “أن استبعاد قطر من التحالف وقطع اليمن علاقاته الدبلوماسية معها، يمكن أن يغير المعادلة، وينعكس على استقرار المناطق المحررة، إذ إن دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، أدى إلى تجبّرها ومحاولتها فرض أجندات، لا سيما في الجنوب، عبر لي ذراع السلطات، من خلال صنع انفلات أمني وأزمات تموينية”.

وأضاف حنشي، في حديث لـ”إرم نيوز”، إن “عزل قطر سينعكس على تلك الجماعات التي تدعمها، بالضعف وبأن تصبح في الزاوية، وبالتالي تقل الأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن، وستتوافر الخدمات، وستكون هناك فرصة للسلطات في المناطق المحررة، للعمل وخدمة الشعب”.

وأضاف أن “ذلك سينعكس أيضاً على التقليل من نسب التوتر السياسي في جنوب اليمن حيث كان لقطر ووسائل إعلامها وجماعة الإخوان المسلمين دور في توتير العلاقة بين الجنوبيين والشرعية”.

واتهمت الحكومة اليمنية في بيان لها، دولة قطر، بالتعامل مع الميليشيات الانقلابية، ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن، وهو ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، بحسب البيان.