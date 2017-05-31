 نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017 سياسيون يمنيون: استبعاد قطر من التحالف العربي لن يؤثر على العمل العسكري في اليمن 100 ألف طفل بين أنياب الموت في الموصل طقس حار على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة بنوك سعودية وإماراتية توقف التعامل مع مصارف قطر الدوحة: مستعدون لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر منع العمل تحت أشعة الشمس 20 رمضان ضبط معمل تستغله عمالة بالغش بتحميص المكسرات في الأحساء “قرقاش” يحدد شرط استئناف العلاقات مع قطر أبل تكشف عن جهاز جديد إنفوغرافيك.. كيف كتب رونالدو وزيدان وريال مدريد “التاريخ” المملكة توجه 4 رسائل “ود ومحبة” إلى القطريين

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017
المناطق - الرياض

اسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم والتي اقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهة عربية قوية بين العين الإماراتي والهلال السعودي .. بينما يصطدم الأهلي السعودي ببيروزي الإيراني .. وفي منطقة شرق اسيا أسفرت القرعة عن كلاسيكو صيني بين شنغهاي وجوانغزهو وقمة يابانية بين كاوازاكي وأوراو

نتيجة قرعة غرب اسيا

الفريق الأول الفريق الثاني
العين الهلال
بيروزي الأهلي

نتيجة قرعة شرق اسيا

الفريق الأول الفريق الثاني
شنغهاي جوانغزهو
كاوازاكي أوراوا ريد

وكان الاتحاد الاسيوي قد قرر أن القرعة ستكون مفتوحة، ولن يكون هناك تصنيف للفرق المشاركة أو منع لمواجهات الأندية من ذات الدولة في منطقتي غرب آسيا وشرق آسيا.

وتأهل إلى هذا الدور من منطقة غرب آسيا أندية الأهلي والهلال من السعودية، والعين من الامارات، بالاضافة الى بيروزي الإيراني، في حين تأهل إلى ربع نهائي شرق آسيا كل من جوانغزهو ايفرجراند الصيني، وكاوازاكي فرونتال الياباني ،وشنغهاي اس آي بي جي الصيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الحالية ، اعتبارا من دور الثمانية ، سابقة تاريخية من خلال بدء تطبيق نظام الحكام الإضافيين للمرة الأولى في قارة آسيا.

ويقضي النظام الجديد بانضمام حكمين إضافيين يتمركزان على خط المرمى بالقرب من منطقة الجزاء ، وذلك للعمل إلى جانب حكم الساحة والحكمين المساعدين والحكم الرابع.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>