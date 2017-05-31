نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017

اسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم والتي اقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهة عربية قوية بين العين الإماراتي والهلال السعودي .. بينما يصطدم الأهلي السعودي ببيروزي الإيراني .. وفي منطقة شرق اسيا أسفرت القرعة عن كلاسيكو صيني بين شنغهاي وجوانغزهو وقمة يابانية بين كاوازاكي وأوراو

نتيجة قرعة غرب اسيا

الفريق الأول الفريق الثاني العين الهلال بيروزي الأهلي

نتيجة قرعة شرق اسيا

الفريق الأول الفريق الثاني شنغهاي جوانغزهو كاوازاكي أوراوا ريد

وكان الاتحاد الاسيوي قد قرر أن القرعة ستكون مفتوحة، ولن يكون هناك تصنيف للفرق المشاركة أو منع لمواجهات الأندية من ذات الدولة في منطقتي غرب آسيا وشرق آسيا.

وتأهل إلى هذا الدور من منطقة غرب آسيا أندية الأهلي والهلال من السعودية، والعين من الامارات، بالاضافة الى بيروزي الإيراني، في حين تأهل إلى ربع نهائي شرق آسيا كل من جوانغزهو ايفرجراند الصيني، وكاوازاكي فرونتال الياباني ،وشنغهاي اس آي بي جي الصيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الحالية ، اعتبارا من دور الثمانية ، سابقة تاريخية من خلال بدء تطبيق نظام الحكام الإضافيين للمرة الأولى في قارة آسيا.

ويقضي النظام الجديد بانضمام حكمين إضافيين يتمركزان على خط المرمى بالقرب من منطقة الجزاء ، وذلك للعمل إلى جانب حكم الساحة والحكمين المساعدين والحكم الرابع.