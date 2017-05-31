 أمانة الرياض تعلق “56” محلاً وتوقف “159” عاملاً في نطاق العريجاء والبطحاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض تعلق “56” محلاً وتوقف “159” عاملاً في نطاق العريجاء والبطحاء نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017 سياسيون يمنيون: استبعاد قطر من التحالف العربي لن يؤثر على العمل العسكري في اليمن 100 ألف طفل بين أنياب الموت في الموصل طقس حار على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة بنوك سعودية وإماراتية توقف التعامل مع مصارف قطر الدوحة: مستعدون لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر منع العمل تحت أشعة الشمس 20 رمضان ضبط معمل تستغله عمالة بالغش بتحميص المكسرات في الأحساء “قرقاش” يحدد شرط استئناف العلاقات مع قطر أبل تكشف عن جهاز جديد إنفوغرافيك.. كيف كتب رونالدو وزيدان وريال مدريد “التاريخ”

أمانة الرياض تعلق “56” محلاً وتوقف “159” عاملاً في نطاق العريجاء والبطحاء

أمانة الرياض تعلق “56” محلاً وتوقف “159” عاملاً في نطاق العريجاء والبطحاء
المناطق - الرياض

نظمت بلدية العريجاء التابعة لامانة منطقة الرياض حملة على المطاعم الشعبية للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية بها والعاملين فيها جرى خلالها اغلاق ٣ مطاعم واستبعاد ٤٠ عاملا مخالفا ..

ذكر ذلك المهندس عبدالله بايونس رئيس بلدية العريجاء واشار الى ان هذه الحملة مستمرة بشكل دائم ..

واكد ان المواطن والمقيم عينان للامانة بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠ مؤكدا انها ستجد كل اهتمام باذن الله .

اغلقت بلدية البطحاء التابعة لامانة منطقة الرياض ٥٣ محلا مخالفا للاشتراطات البلدية واستبعدت ١١٩ عاملا مخالفا خلال جولات على المحلات والمطاعم الواقعة تحت اشراف البلدية ..

واوضح الاستاذ فهد الحمود رئيس بلدية البطحاء ان هذه الجولات مستمرة للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية في المحلات والمطاعم والعاملين بها..

وبين الحمود ان للمواطن والمقيم دور كبير في التعاون مع الامانة من خلال الشراء من المحلات النظامية وعدم الشراء من الباعة الجائلين وايضا في التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠

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