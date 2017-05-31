 فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الشباب

فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الشباب
المناطق -أشرف العصيمي
زار فريق فيصل الوفاء التطوعي بقيادة المشرف العام علي الفريق الإعلامي أحمد العلولا  وأعضاء الفريق المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الشباب  .

وقد رحب  مدير المركز الاستاذ راشد الشعلان
بالفريق.

كما أطلع الفريق على الفعاليات الرياضية والتعليمية والترفيهية  ومايقدم من خدمة اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك شاركوا إخوانهم  اعضاء الفريق النشاطات الرياضيه  المختلفه .

وفي نهاية الزيارة قدم المشرف على فريق فيصل الوفاء التطوعي :بااسمه واسم أعضاء الفريق الشكر  للمسؤولين في نادي الشباب،كذلك القائمين على المركز الصيفي والمشرفين التربويين »

الجدبر بالذكر أن  تجربة نادي الشباب في اقامة هذا المركز  تعد نقطه إيجابية فريده بالاندية السعودية  اتجاه المسؤولية الاجتماعية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصه.

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