الطيران المدني تقرر إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة

قررت الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.

يأتي هذا القرار استناداً إلى البيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر يوم أمس الاثنين، والقاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها.