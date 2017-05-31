 الطيران المدني تقرر إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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الطيران المدني تقرر إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الشباب الريال القطري ينخفض مقابل الدولار في السوقين الفورية والآجلة أمانة الرياض تعلق “56” محلاً وتوقف “159” عاملاً في نطاق العريجاء والبطحاء نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017 سياسيون يمنيون: استبعاد قطر من التحالف العربي لن يؤثر على العمل العسكري في اليمن 100 ألف طفل بين أنياب الموت في الموصل طقس حار على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة بنوك سعودية وإماراتية توقف التعامل مع مصارف قطر الدوحة: مستعدون لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر منع العمل تحت أشعة الشمس 20 رمضان ضبط معمل تستغله عمالة بالغش بتحميص المكسرات في الأحساء

الطيران المدني تقرر إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة

الطيران المدني تقرر إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة
المناطق - واس

قررت الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.
ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.
يأتي هذا القرار استناداً إلى البيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر يوم أمس الاثنين، والقاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها.

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