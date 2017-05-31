ميليشيات الحوثي تعلن منع المبعوث الأممي من دخول صنعاء

أعلن القيادي في ميليشيات الحوثي، صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، أن المبعوث الأممي ممنوع من العودة إلى صنعاء، واتهمه بالتحيز، وقال الصماد إذا اختارت الأمم المتحدة مبعوثا جديدا فعليه أن يحترم إرادة الشعب اليمني.

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة قام بها ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، وتعرض موكبه لإطلاق رصاص من قبل ميليشيات الحوثيين وتم إفشال مهمته.

تصعيد جديد تتخذه ميليشيات الحوثي ضد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونسف لكل جهود السلام التي يبذلها.

من جهته، قال ناطق ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام، إن ولد الشيخ أحمد تخلى عن حياديته ولم يحترم قرارات الأمم المتحدة.

هذا التهجم على المبعوث الأممي ليس جديدا على الحوثيين، فقد وجهوا إليه انتقادات كثيرة من قبل.

زيارة ولد الشيخ أحمد الأخيرة إلى صنعاء قبل أيام، جوبهت بتظاهرات نظمتها ميليشيات الحوثي فور خروجه من المطار مباشرة، وتعرض موكبه لإطلاق رصاص من قبل الحوثيين.

زد على ذلك أن المبعوث الأممي لم يلتق وفدي الانقلابيين خلال زيارة صنعاء، وأفشلوا مهمته التي كان يسعى من خلالها إلى طرح مقترحات تتعلق بتسليم ميناء الحديدة، ومنع عملية عسكرية للتحالف العربي على الميناء، وحل مشكلة رواتب الموظفين في اليمن، ووقف إطلاق النار.