 ميليشيات الحوثي تعلن منع المبعوث الأممي من دخول صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ميليشيات الحوثي تعلن منع المبعوث الأممي من دخول صنعاء آبل تكشف عن متجرها الجديد للتطبيقات الطيران المدني تقرر إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الشباب الريال القطري ينخفض مقابل الدولار في السوقين الفورية والآجلة أمانة الرياض تعلق “56” محلاً وتوقف “159” عاملاً في نطاق العريجاء والبطحاء نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017 سياسيون يمنيون: استبعاد قطر من التحالف العربي لن يؤثر على العمل العسكري في اليمن 100 ألف طفل بين أنياب الموت في الموصل طقس حار على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة بنوك سعودية وإماراتية توقف التعامل مع مصارف قطر الدوحة: مستعدون لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر

ميليشيات الحوثي تعلن منع المبعوث الأممي من دخول صنعاء

ميليشيات الحوثي تعلن منع المبعوث الأممي من دخول صنعاء
المناطق - اليمن

أعلن القيادي في ميليشيات الحوثي، صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، أن المبعوث الأممي ممنوع من العودة إلى صنعاء، واتهمه بالتحيز، وقال الصماد إذا اختارت الأمم المتحدة مبعوثا جديدا فعليه أن يحترم إرادة الشعب اليمني.

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة قام بها ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، وتعرض موكبه لإطلاق رصاص من قبل ميليشيات الحوثيين وتم إفشال مهمته.

تصعيد جديد تتخذه ميليشيات الحوثي ضد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونسف لكل جهود السلام التي يبذلها.

من جهته، قال ناطق ميليشيات  الحوثي محمد عبدالسلام، إن ولد الشيخ أحمد تخلى عن حياديته ولم يحترم قرارات الأمم المتحدة.

هذا التهجم على المبعوث الأممي ليس جديدا على الحوثيين، فقد وجهوا إليه انتقادات كثيرة من قبل.

زيارة ولد الشيخ أحمد الأخيرة إلى صنعاء قبل أيام، جوبهت بتظاهرات نظمتها ميليشيات الحوثي فور خروجه من المطار مباشرة، وتعرض موكبه لإطلاق رصاص من قبل الحوثيين.

زد على ذلك أن المبعوث الأممي لم يلتق وفدي الانقلابيين خلال زيارة صنعاء، وأفشلوا مهمته التي كان يسعى من خلالها إلى طرح مقترحات تتعلق بتسليم ميناء الحديدة، ومنع عملية عسكرية للتحالف العربي على الميناء، وحل مشكلة رواتب الموظفين في اليمن، ووقف إطلاق النار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>