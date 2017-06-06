 مصادرة 413 كجم أسماك فاسدة بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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مصادرة 413 كجم أسماك فاسدة بأبها

مصادرة 413 كجم أسماك فاسدة بأبها
المناطق - ابها

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة عسير خلال جولة رقابية على  مجمع  سوق الأسماك بمدينة ابها 413 كجم من الأسماك الفاسدة.

وأوضح المهندس عبدالعزيز الرمثي مدير عام الرخص والرقابة الصحية  أن الجوله نتج عنها العديد من المخالفات إضافة إلى مصادرة أسماك تالفة قدرت بوزن (413) كيلوجراماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم مصادرة أدوات تقطيع وسكاكين وأواني تالفة كما تم تحرير عدداً من إشعارات المخالفات.

 

وأضاف احمد ال يعلا مدير الرقابة الصحية  أن فرقة الرقابة بقادة المشرف محمد القحطاني والمراقبين  احمد مشهور وعبدالرحمن عسيري  وعبدالله الحقباني وسعد علي  و محمد ملهي  وفيصل ماطر

و سلمان يحي  وبمشاركة الشرطة وإدارة النظافة .

نفذت جولة على محال الأسماك  وتم حصر الملاحظات والمخالفات الصحية منها مصادرة أسماك تالفة بوزن 413 كيلوجراماً، ورصد تدني مستوى النظافة ومخالفة أنظمة صحة البيئة وسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان صحة ما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك وغيرها.

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