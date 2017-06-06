بلدية عين دار توزع 30 عربة نظافة مزودة بمظلات واقية عن الشمس لرجال النظافة

قامت بلدية عين دار ممثلة بإدارة الخدمات في قسم النظافة العامة بتوفير عربات نظافة مجهزة بمظلات واقية عن الشمس لعمال النظافة الراجلة، وذلك من أجل وقاية عمال النظافة من التقلبات الجوية، من أشعة الشمس، خلال تجولهم في الطرقات والشوارع لأداء مهامهم اليومية.

وقال رئيس بلدية عين دار المهندس بادي بن فهيد القحطاني بأن البلدية قامت مؤخرا بتوزيع الدفعة الأولى على رجال النظافة, حيث سيتم توزيع بقية العربات بعد الانتهاء من تزويد المظلات لها خلال اليومين القادمين.

وأفاد بأنه تم توزيع ما يقارب (30) عربة نظافة بمظلات واقية عن الشمس, لرجال النظافة بعين دار، لتقي رجال النظافة أشعة الشمس المباشرة حفاظاً على سلامتهم، لافتا الى أن من مميِّزاتها أنَّها خفيفة الوزن للعمالة الرَّاجلة، وسهلة الدفع، وأنيقة الشَّكل، وعمليَّة.

الجدير بالذكر أن بلدية عين دار قامت خلال العام الماضي بالعمل الجاد على تطوير وتحسين الهجر التابعة لها بالإضافة إلى المراقبة المستمرة على المطاعم ومحلات المواد الغذائية وبقية الخدمات, وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية عليها, حرصاً على رفاهية وسلامة المواطنين .