 مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق “برنامج العمرة ” في شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق “برنامج العمرة ” في شهر رمضان

مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق “برنامج العمرة ” في شهر رمضان
المناطق - عبدالله السعيدي

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ، خلال شهر رمضان المبارك , ” برنامج العمرة ” للعام الثاني على التوالي لأداء مناسك العمرة لـ100 معتمر من الأسر المحتاجة والمستفيدة من مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر ، ضمن برامجها الخيرية والإنسانية.

وقال المشرف على مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر صالح الشمراني : إن برنامج العمرة خصص للمحتاجين في الإسكان الميسر ، لتيسير أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك ، حيث سيكون المشروع شاملاً لجميع متطلبات السكن ، والإعاشة ، والتنقلات داخل المشاعر المقدسة والإقامة لـ 100 معتمر .

وأضاف أن برنامج العمرة يأتي ضمن المشروعات الإنسانية والخيرية لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تسهم في تنمية الإنسان والمكان في مختلف نواحي الحياة ، وإشاعة روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

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