 حقيقة حادثة الصيادين القطريين ودعم قطر للمليشيات الشيعية في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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حقيقة حادثة الصيادين القطريين ودعم قطر للمليشيات الشيعية في العراق

حقيقة حادثة الصيادين القطريين ودعم قطر للمليشيات الشيعية في العراق
المناطق - الرياض

كشف عدد من المهتمين بشؤون المنطقة، أن حكاية الصيادين القطريين الذي سبق ان أعلن عن اختطافهم في العراق لم يكن سوى خطة قطرية للالتقاء بقادة الحشد الشعبي الإرهابي وعدد من المسئولين الإيرانيين، للتفاهم حول آلية دعم ممكن أن تقدمه قطر.

وما يدفع لتصديق هذه المؤامرة، اللقاء السري الذي كشفته صحيفة “عكاظ”، والذي جمع وزير خارجية قطر “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” بقائد فيلق القدس الإيراني الإرهابي “قاسم سليماني” ببغداد، حيث اشارت الى ان القاء حمل مفاجئات صادمة.

وما زاد التكهنات حول المؤامرة ما أعلنته صحيفة “الفايننشال تايمز”، في عددها الصادر اليوم إن ما حرك المملكة ومصر ودولة الإمارات المتحدة والبحرين لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كان فدية بمبلغ مليار دولار قدمتها قطر لمليشيات شيعية ومسئولين إيرانيين بمزاعم تحرير الصيادين الـ”26” الذين اختطفوا في العراق.

وما يزيد من صدق هذا القول ما ذكرتة الصحيفة، أن ثلاثة من قادة المليشيات الشيعية الموالية لإيران أكدوا أن الصيادين القطريين نقلوا إلى إيران بعد اختطافهم مباشرة في ديسمبر 2015 ولم يبقوا في العراق.

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