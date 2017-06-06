وزير العدل الفرنسي: يجب إنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطر

قال وزير العدل الفرنسي “فرانسوا بايرو”، اليوم الثلاثاء إن على بلاده أن تنهي الإعفاءات الضريبية لصفقات العقارات الممنوحة لدول من بينها قطر وذلك بعد يوم من قطع المملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها مع قطر.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” منح مستثمرين قطريين في “2008” إعفاءات ضريبية على الأرباح التي تتحقق من بيع عقارات في فرنسا ومنذ ذلك الحين كونت الأسرة القطرية الحاكمة محفظة أصول هناك.

وقال بايرو لتلفزيون “بي.اف.ام”: “عندما كان نيكولا ساركوزي يتولى المسؤولية، أعطت فرنسا ميزة ضريبية لا تصدق…هل يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن من المهم جدا أن تكون لدينا عدالة في فرنسا”