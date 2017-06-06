 رفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن والبيض من الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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رفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن والبيض من الكويت

رفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن والبيض من الكويت
المناطق_الرياض

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من الكويت.
وأوضحت الهيئة أن التقرير الإلحاقي الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أفاد بخلو الكويت من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، وبناءً على ذلك صدر قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت المفروض عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من الكويت

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