رفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن والبيض من الكويت

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من الكويت.

وأوضحت الهيئة أن التقرير الإلحاقي الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أفاد بخلو الكويت من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، وبناءً على ذلك صدر قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت المفروض عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من الكويت