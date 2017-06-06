 نيويورك تايمز الأمريكية: “أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية “٢٤٠٦” فرداً البرتغالي بيبي يعلن تركه ريال مدريد هذا الصيف الصحة العالمية: 728 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن رفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن والبيض من الكويت نيويورك تايمز الأمريكية: “أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات” وزير العدل الفرنسي: يجب إنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطر حقيقة حادثة الصيادين القطريين ودعم قطر للمليشيات الشيعية في العراق بالفيديو..سائقة تنجو بإعجوبة بعد انفجار سيارتها في سباق السرعة “التجارة” ⁧تستدعي ⁩ 1130 مركبة فورد لخلل في وحدة الأبواب واتس آب يودع الملايين من مستخدميه هذا الشهر! مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق “برنامج العمرة ” في شهر رمضان بلدية عين دار توزع 30 عربة نظافة مزودة بمظلات واقية عن الشمس لرجال النظافة

نيويورك تايمز الأمريكية: “أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات”

نيويورك تايمز الأمريكية: “أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات”
المناطق_الرياض

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات، حيث تمتلك الدوحة علاقات جيدة مع إيران لكنها تستضيف قاعدة جوية أمريكية.
وتساعد على محاربة المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران في اليمن وتدعمهم بالخفاء، وتتقارب مع إيران وتدعم المتمردين الذين يقاتلون حليف طهران الرئيس السوري بشار الأسد.
وترى الصحيفة أن محاولات قطر جعل نفسها وسيطاً يرضي الجميع في الصراعات المستعصية في المنطقة، انتهت في كثير من الأحيان، بإغضاب جميع الأطراف، معتبرة أن قرار الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة تسبب لها في أزمة مباشرة.
وتشير الصحيفة إلى أن القرار يرجع جزئياً إلى أن قطر تبنت دوراً خفياً هاماً مع إيران من أجل التخلص من نقاط الخلاف في الحرب السورية، فقد توسطت مراراً وتكراراً في تبادل الرهائن وتبادل الأسرى، ودفعت ملايين الدولارات إلى الجماعات المتمردة والمتشددين في تلك الصفقات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>