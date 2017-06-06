نيويورك تايمز الأمريكية: “أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات”

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أفعال قطر رمز يدرّس في التناقضات، حيث تمتلك الدوحة علاقات جيدة مع إيران لكنها تستضيف قاعدة جوية أمريكية.

وتساعد على محاربة المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران في اليمن وتدعمهم بالخفاء، وتتقارب مع إيران وتدعم المتمردين الذين يقاتلون حليف طهران الرئيس السوري بشار الأسد.

وترى الصحيفة أن محاولات قطر جعل نفسها وسيطاً يرضي الجميع في الصراعات المستعصية في المنطقة، انتهت في كثير من الأحيان، بإغضاب جميع الأطراف، معتبرة أن قرار الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة تسبب لها في أزمة مباشرة.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار يرجع جزئياً إلى أن قطر تبنت دوراً خفياً هاماً مع إيران من أجل التخلص من نقاط الخلاف في الحرب السورية، فقد توسطت مراراً وتكراراً في تبادل الرهائن وتبادل الأسرى، ودفعت ملايين الدولارات إلى الجماعات المتمردة والمتشددين في تلك الصفقات.