 الصحة العالمية: 728 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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الصحة العالمية: 728 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن

الصحة العالمية: 728 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن
المناطق_د ب أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن، لأكثر من 700 حالة منذ 27 أبريل الماضي.
وقالت المنظمة، في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه ” تم تسجيل 728 حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا” .
وأضافت المنظمة أنها رصدت أيضا 91400 حالة يشتبه إصابتها بالوباء، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحد من تفشي المرض.
وكانت المنظمة نفسها قد أعلنت يوم أمس أنها سجلت وفاة 676 حالة جراء الوباء نفسه في 19 محافظة يمنية، من أصل 22 محافظة

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