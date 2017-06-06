 نائب أمير نجران يزور رجال الحرس الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يزور رجال الحرس الوطني

نائب أمير نجران يزور رجال الحرس الوطني
المناطق_نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالدعم الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، ومختلف القطاعات العسكرية، التي تعمل بشكل دائم على تأهيل منسوبيها وإكسابهم المهارات العسكرية،  مشيراً إلى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.

وأشاد سموه خلال زيارته مساء أمس مقر قوات الحرس الوطني بمنطقة نجران، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات، والمرابطة على الحدود، والذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، وردعًا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقداستها.

واستمع سموه خلال زيارته إلى إيجاز عن تشكيلات القوات المرابطه وماتقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية، بعدها قدم عدد من ضباط أركان المعركة بخلية القيادة والسيطرة شرحًا عن سير العمليات القتاليه واللوجستيه لقوات الحرس الوطني.

من جهته رحب قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني، اللواء الركن غازي بن عساف بن محيا بسمو نائب أمير المنطقة، مؤكدًا أن زيارة سموه دافعًا لرفع الروح المعنوية لمنسوبي قوات الحرس الوطني ووحداته المساندة، الذين نالوا شرف المشاركة إلى جانب زملائهم في القوات المسلحة ورجال حرس الحدود، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي .

شهد الإيجاز أمير الفوج الثامن والثلاثين نايف بن محمد الأيدا، وأمير الفوج التاسع والثلاثين مشل بن سالم الطوالة، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن علي الجلعود .

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